Ще майже 1000 окупантів на "концерті Кобзона": втрати Росії станом на 25 січня

Збройні Сили України потужно атакують ворога та завдають йому величезних втрат. Тільки минулої доби наші військові знищили 910 ворогів.

За даними наших військових, втрати ворога з 24 лютого 2022 року становлять вже 123 080 одиниць особового складу. Окрім того, зростає кількість знищеної техніки росіян.

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Втрати Росії станом на 25 січня

танків – 3161;

бойових броньованих машин – 6307;

артилерійських систем – 2154;

РСЗВ – 450;

засобів ППО – 220;

літаків – 290;

гелікоптерів – 281;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1902;

крилатих ракет – 749;

кораблів/катерів – 18;

автомобільної техніки та автоцистерн – 4967;

спеціальної техніки – 194.



Актуальні втрати ворога станом на 25 січня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Зазнає втрат, але лізе в бій

У ранковому зведенні Генштабу ЗСУ зазначили, що попри шалені втрати, ворог продовжує лізти в бій. Наступальні дії за минулу добу зафіксували на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Цікаво, що на Куп'янському, Запорізькому та Херсонському – окупанти намагаються вести оборонні дії.

Також 24 січня Силам оборони вдалося відбити низку атак ворога на Донбасі. Відомо, що окупантів вдалося відкинути поблизу Білогорівки на Луганщині, Роздолівки, Красної Гори, Бахмута, Новобахмутівки, Красногорівки, Мар'їнки та Чарівного, що на Донеччині.

На фронт уже вербують українських в'язнів

Окупанти продовжують вправлятися у цинічності своїх дій. Відомо, що вони починають вербувати до ПВК "Вагнера" українських ув'язнених, яких силою вивезли до в'язниць у Росії. За наявними даними, найактивніше це відбувається у Краснодарі. А у пріоритеті ворога ті, хто сидить за тяжкі кримінальні злочини.

У Генштабі зазначають, що більшість українських ув'язнених не задоволені примусовою зміною становища. Також їх не влаштовує зневажливе ставлення з боку російських зеків.

Додамо, що за минулу добу авіація Сил оборони завдала 8 ударів по районах скупчення живої сили противника. Також 3 удари зафіксували по російських позиціях ЗРК.

Також результативно свою роботу виконали артилеристи та ракетники. Вони змогли уразити пункт управління ворога та 9 районів скупчення живої сили.