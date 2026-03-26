26 березня, 06:38
3

Мінус техніка та багато окупантів: втрати Росії на 26 березня

Софія Рожик
Основні тези
  • За добу українські військові ліквідували 1 210 російських загарбників, загальні втрати особового складу становлять близько 1 292 170 осіб.
  • Росія з початку вторгнення втратила 11 807 танків, 24 278 броньованих машин, 38 795 артилерійських систем та 1 698 РСЗВ.

Армія Росії щоденно втрачає свої сили на фронті в Україні. За попередню добу українські воїни ліквідували ще 1 210 загарбників.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення війська країни-терористки зменшилися уже на приблизно 1 292 170 осіб. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Дивіться також Росія готує великий наступ на фронті: які напрямки під загрозою і коли все може початися 

Які втрати Росії?

З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила:

  • особового складу – близько 1 292 170 (+1 210) осіб;
  • танків – 11 807 (+1);
  • бойових броньованих машин – 24 278 (+4);
  • артилерійських систем – 38 795 (+49);
  • РСЗВ – 1 698 (+2);
  • засобів ППО – 1 337 (+1);
  • літаків – 435 (+0);
  • гелікоптерів – 350 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 198 389 (+2 038);
  • крилатих ракет – 4 491 (+0);
  • кораблів та катерів – 33 (+0);
  • підводних човнів – 2 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 85 352 (+201);
  • спеціальної техніки – 4 100 (+2).

Втрати росіян на 26 березня / Інфографіка Генштабу

Втрати Росії: останні новини