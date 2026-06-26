Загалом із початку повномасштабного вторгнення чисельність армії країни-терористки скоротилася вже приблизно на 1 398 370 осіб. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Які втрати Росії?

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну станом на 26 червня 2026 року Росія втратила:

  • особового складу – близько 1 398 370 (+1 310) осіб;
  • танків – 12 059 (+2);
  • бойових броньованих машин – 24 823 (+5);
  • артилерійських систем – 44 799 (+68);
  • РСЗВ – 1 869 (+3);
  • засобів ППО – 1 447 (+4);
  • літаків – 436 (+0);
  • гелікоптерів – 353 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 373 660 (+1 778);
  • наземних робототехнічних комплексів – 1 729 (+1);
  • кораблів/катерів – 33 (+0);
  • підводних човнів – 2 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 112 146 (+439);
  • спеціальної техніки – 4 348 (+9);
  • крилатих ракет – 4 787 (+0).

Втрати Росії станом на 26 червня 2026 року / Фото Генштабу

Нагадаємо, що у Керчі було знищено комплекс радіоелектронної боротьби "Волна Купол Гарант", який окупанти використовували для придушення роботи супутникового зв'язку Starlink.

Також через нещодавні удари Сил оборони поблизу Санкт-Петербурга росіяни втратили понад 60 тисяч тонн боєприпасів на арсеналі Балтійського флоту.