Бійці ЗСУ знищили ще 1480 окупантів на війні: втрати Росії 26 листопада
26 листопада 2024, 07:34Читать новость на русском
Українські оборонці вже 1007 днів поспіль протистоять росіянам по всій лінії фронту, завдаючи їм непоправних втрат. Так, лише за минулу добу було знищено 1480 солдатів армії ворога.
При цьому загальні втрати Росії у війні проти України вже сягнули 733 830 військових, повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб.
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Втрати окупантів станом на 26 листопада
- особового складу – 733830 (+1480) осіб,
- танків – 9435 (+6),
- бойових броньованих машин – 19256 (+20),
- артилерійських систем – 20806 (+19),
- РСЗВ – 1254 (+0),
- засоби ППО – 1004 (+0),
- літаків – 369 (+0),
- гелікоптерів – 329 (+0),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 19552 (+72),
- крилаті ракети – 2765 (+1),
- кораблі /катери – 28 (+0),
- підводні човни – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 30042 (+94),
- спеціальна техніка – 3683 (+2)
Втрати окупантів станом на 26 листопада / Фото Генштаб
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