Мінус 1 710 окупантів та сотні одиниць техніки: втрати Росії на 26 вересня
Втрати Росії у живій силі та техніці на фронті в Україні продовжують невпинно зростати. За минулу добу українські захисники ліквідували ще 1 710 окупантів.
Загалом із початку повномасштабного вторгнення чисельність армії країни-терористки скоротилася вже приблизно 1 527 280 на осіб. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Які втрати Росії
За даними Генштабу, з 24 лютого 2022 року по 26 вересня 2026 року українські оборонці знищили:
- особового складу – близько 1 527 280 (+1 710) осіб;
- танків – 12 376 (+7);
- бойових броньованих машин – 25 435 (+20);
- артилерійських систем – 50 371 (+96);
- РСЗВ – 2 160 (+3);
- засобів ППО – 1 673 (+4);
- літаків – 443 (+0);
- гелікоптерів – 356 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 534 020 (+1 445);
- наземних робототехнічних комплексів – 2 748 (+12);
- кораблів/катерів – 35 (+0);
- підводних човнів – 2 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 153 728 (+576);
- спеціальної техніки – 4 749 (+8);
- крилатих ракет – 5 118 (+0).
Нагадаємо, що днями Держприкордонслужба України показала відео, як пілоти підрозділу безпілотних систем "Фенікс" бригади "Помста" воюють на Торецькому напрямку. Українським оборонцям вдалося там уразити російські ТОС-1А "Солнцепьок" та РСЗВ "Ураган".
А в окупованому Росією Луганську увечері 24 вересня прогриміли вибухи. Вогонь охопив торгівельний центр. Могло бути уражено логістичний хаб російських військ.