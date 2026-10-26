1 990 окупантів та багато важливої техніки: втрати Росії на 26 жовтня

Втрати Росії у живій силі та техніці на фронті в Україні продовжують невпинно зростати. За минулу добу українські захисники ліквідували ще 1 990 окупантів.

Загалом із початку повномасштабного вторгнення чисельність армії країни-терористки скоротилася вже приблизно на 1 580 440 осіб. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Які втрати Росії

З початку повномасштабного вторгнення станом на 26 жовтня 2026 року Росія втратила:

особового складу – близько 1 580 440 (+1 990) осіб;

танків – 12 448 (+1);

бойових броньованих машин – 25 609 (+4);

артилерійських систем – 51 632 (+18);

РСЗВ – 2 239 (+2);

засобів ППО – 1 726 (+1);

літаків – 449 (+0);

гелікоптерів – 356 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 582 458 (+1 656);

наземних робототехнічних комплексів – 3 018 (+1);

кораблів / катерів – 35 (+0);

підводних човнів – 2 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 167 240 (+322);

спеціальної техніки – 4 858 (+2);

крилатих ракет – 5 138 (+0).

Втрати Росії у війні / Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, що 24 жовтня та в ніч на 25 жовтня підрозділами Сил оборони України було уражено радіолокаційні станції армії Росії у районах населених пунктів Гостищево та Курганне Бєлгородської області Росії, а також пункт управління підрозділу окупантів у районі населеного пункту Тарасівка Запорізької області та командно-спостережний пункт у районі Голої Пристані Херсонської області.