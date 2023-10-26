Понад 800 окупантів, ППО, танки та артилерійські системи: втрати ворога на 26 жовтня

Кремль не полишає спроб захопити Україну, проте тільки зазнає втрат. Так, окупанти за останню добу на фронті втратили 810 одиниць особового складу.

З часу початку повномасштабної війни в Україні ворог втратив 297 120 солдатів. Проте втрати можуть бути більшими, адже їх важко точно порахувати через інтенсивні бойові дії.

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Втрати ворога у техніці

танків – 5141 (+29);

бойових броньованих машин – 9715 (+18);

артилерійських систем – 7155 (+30);

РСЗВ – 834 (+1);

засоби ППО – 556 (+2);

літаків – 320 (+0);

гелікоптерів / helicopters – 324 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5389 (+17);

крилаті ракети – 1538 (+0);

кораблі /катери – 20 (+0);

підводні човни – 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 9507 (+33);

спеціальна техніка – 1010 (+3).



Втрати ворога у техніці 26 жовтня 2023 року

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