Понад 1200 росіян знищено, купу техніки підбито: втрати ворога на 26 березня

Сили оборони протистоять агресору по всій лінії фронту, паралельно завдаючи йому непоправних втрат. Зокрема, за минулу добу було ліквідовано 1280 ворожих солдатів.

Загальні ж втрати російської армії від початку повномасштабного вторгнення складають 907220 військових. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Дивіться також ЗСУ просуваються на Бєлгородщині, а росіяни – на Сумщині й біля Роботиного: огляд фронту від ISW

Які втрати у Росії станом на 26 березня 2025 року

Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога сягають:

особового складу – близько 907 220 (+1 280),

танків – 10 430 (+5),

бойових броньованих машин – 21 685 (+15),

артилерійських систем – 25 207 (+17),

РСЗВ – 1 341 (+3),

засобів ППО – 1 117 (+0),

літаків – 370 (+0),

гелікоптерів – 335 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 30 818 (+59),

крилатих ракет – 3 121 (+0),

кораблів/катерів – 28 (+0),

підводних човнів – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 41 901 (+77),

спеціальної техніки – 3 785 (+0).

Втрати ворога на 26 березня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Нагадаємо, минулої доби українські захисники ліквідували 1180 окупантів. Також знищено 5 танків, 3 РСЗВ, 18 броньованих машин та іншу техніку. Станом на минулу добу втрати Росії сягнули 905 940 осіб.