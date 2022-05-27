ЗСУ ліквідували вже 29 750 російських окупантів: свіжі втрати ворога
27 травня 2022 , 09:18Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Станом на 27 травня українські захисники та захисниці ліквідували вже 29 750 російських окупантів. Крім того, Збройні Сили України знищили тисячі одиниць ворожої техніки.
Лише за минулу добу наші воїни ліквідували 150 окупантів. Кожен день робить нас ближчими до перемоги у війні й наші Збройні Сили це доводять.
Зауважте Наступ на Лиман і Бахмут: у Генштабі назвали найгарячіші точки на фронті
Втрати росіян станом на 27 травня
Станом на 93-ий день повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять:
- особового складу – близько 29 750 осіб;
- танків – 1 322 одиниці;
- бойових броньованих машин – 3 245 одиниць;
- артилерійських систем – 623 одиниці;
- реактивних систем залпового вогню – 201 одиниця;
- засобів протиповітряної оборони – 93 одиниці;
- літаків – 206 одиниць;
- гелікоптерів – 170 одиниць;
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 503 одиниці;
- крилатих ракет – 115 одиниць;
- кораблів та катерів – 13 одиниць;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2 226 одиниць;
- спеціальної техніки – 48 одиниць.