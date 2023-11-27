"Мінус" 750 окупантів та десятки одиниць техніки: втрати ворога на 27 листопада

Сили оборони вже 642 дають відсіч ворогу в повномасштабній війні. Лише протягом минулої доби українські захисники ліквідували 750 окупантів так званої "другої армії світу".

Від початку повномасштабного вторгнення Росія вже втратила 325 580 особового складу. Варто наголосити, що ці дані є приблизними, адже в умовах повномасштабного вторгнення дуже складно підрахувати точну кількість втрат противника.

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Актуальна статистика втрат

Росія не відмовилася від загарбницьких планів щодо українських територій і продовжує кровопролитну війну. Так, від 24 лютого 2022 року втрати ворога сягають:

особового складу – близько 325 580 (+750) осіб;

танків – 5 520 (+7);

бойових броньованих машин – 10 282 (+3);

артилерійських систем – 7 875 (+1);

РСЗВ – 907 (+0);

засоби ППО – 597 (+0);

літаків – 323 (+0);

гелікоптерів – 324 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 5 905 (+4);

крилаті ракети – 1 565 (+0)

кораблі /катери – 22 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 10 299 (+11);

спеціальна техніка – 1 113 (+0).



Втрати ворога станом на 27 листопада 2023 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Яка ситуація на фронті