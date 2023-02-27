Мінус ще понад 500 окупантів: втрати ворога станом на 27 лютого

Понад рік українські воїни дають опір Росії у повномасштабній війні. За цей час наші захисники та захисниці ліквідували 148 690 загарбників.

За минулу добу наші захисники та захисниці відправили на концерт до Кобзона ще 560 загарбників. Крім того, ворог зазнає ще колосальних втрат у техніці.

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Актуальна статистика втрат ворога

Від 24 лютого 2022 року по 27 лютого 2023 року російська армія втратила:

танків – 3 385 (+4) одиниць;

бойових броньованих машин – 6 621 (+6) одиницю;

артилерійських систем – 2 380 одиниць;

РСЗВ – 475 одиниць;

засобів ППО – 247 одиниць;

літаків – 300 (+1) одиниць;

гелікоптерів – 288 одиниць;

крилатих ракет – 873 одиниці;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 2 048 одиниць (+11);

кораблів/катерів – 18 одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 5 248 одиниць (+6);

спеціальної техніки – 230 одиниць.



Втрати ворога станом на 27 лютого / Дані Генштабу

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