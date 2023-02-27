Мінус ще понад 500 окупантів: втрати ворога станом на 27 лютого
27 лютого 2023, 08:13Читать новость на русском
Понад рік українські воїни дають опір Росії у повномасштабній війні. За цей час наші захисники та захисниці ліквідували 148 690 загарбників.
За минулу добу наші захисники та захисниці відправили на концерт до Кобзона ще 560 загарбників. Крім того, ворог зазнає ще колосальних втрат у техніці.
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Актуальна статистика втрат ворога
Від 24 лютого 2022 року по 27 лютого 2023 року російська армія втратила:
- танків – 3 385 (+4) одиниць;
- бойових броньованих машин – 6 621 (+6) одиницю;
- артилерійських систем – 2 380 одиниць;
- РСЗВ – 475 одиниць;
- засобів ППО – 247 одиниць;
- літаків – 300 (+1) одиниць;
- гелікоптерів – 288 одиниць;
- крилатих ракет – 873 одиниці;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 2 048 одиниць (+11);
- кораблів/катерів – 18 одиниць;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5 248 одиниць (+6);
- спеціальної техніки – 230 одиниць.
Втрати ворога станом на 27 лютого / Дані Генштабу
У Путіна все більше проблем через війну
- Щодня Росія втрачає сотні своїх солдатів та чимало одиниць техніки. Тому, очевидно, кремлівський диктатор починає розуміти, що від цієї війни в нього ніякого зиску. Власне, в Інституті вивчення війни констатували, що ставлення президента Росії до цієї так званої "спеціальної військової операції" суттєво змінилося від 24 лютого минулого року.
- Брак живої сили став відчутних для "другої армії світу" ще у травні 2022 року, тоді Путін, всупереч порадам військових, не голосив мобілізації, але дозволив набір добровольців у лави свого війська. Це не призвело до будь-яких позитивних результатів для Кремля, та згодом російському вождю все ж довелось оголосити про початок "часткової мобілізації".
- Зауважимо, що сталося це у вересні 2022 року після того, як вояки Збройних Сил здійснили успішний контрнаступ на Харківщині, змушуючи окупантів накивати п'ятами з цього регіону. Саме українська армія зруйнувала міф про "непереможну Росію" та змусила Захід інтенсифікувати постачання зброї.