30 000 знищених російських окупантів і безліч техніки: свіжі втрати ворога станом на 28 травня
28 травня 2022 , 09:23Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Станом на 94-ий день повномасштабного вторгнення Росії, українським захисникам та захисницям вдалося ліквідувати 30 000 окупантів. Окрім цього. Збройні Сили України понищили чимало ворожої техніки.
Лише за минулу добу наші воїни ліквідували 250 окупантів. Кількість знищеної техніки ворога рахують сотнями і тисячами.
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Актуальна статистика втрат ворога станом на 28 травня
Станом на 94-ий день повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять:
- особового складу – близько 30 000 осіб;
- танків – 1 330 одиниць;
- бойових броньованих машин – 3 258 одиниць;
- артилерійських систем – 628 одиниць;
- реактивних систем залпового вогню – 203 одиниць;
- засобів протиповітряної оборони – 93 одиниці;
- літаків – 207 одиниць;
- гелікоптерів – 174 одиниць;
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 503 одиниць;
- крилатих ракет – 116 одиниць;
- кораблів та катерів – 13 одиниць;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2 226 одиниць;
- спеціальної техніки – 48 одиниць.