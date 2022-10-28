Ліквідували майже 70 тисяч російських бійців: нові втрати окупантів

Російські окупанти щодня зазнають втрат. Станом на 28 жовтня Генштаб ЗСУ повідомив про 69 700 "двохсотих".

Лише упродовж доби вдалося ліквідувати 480 російських загарбників, які поповнили статистику втрат ворога. Окрім того, знищили чимало ворожої техніки.

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Загальні втрати ворога

Загалом українським героям вдалося ліквідувати:

танків – 2640 (+9 одиниць);

бойових броньованих машин – 5378 (+14 одиниць);

артилерійських систем – 1698 (+8 одиниць);

РСЗВ – 379;

засоби ППО – 192;

літаків – 272 (+1 одиниця);

гелікоптерів – 251 (+2 одиниці);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1401 (+3 одиниці)

крилаті ракети – 351;

кораблі та катери – 16;

автомобільної техніки та автоцистерн – 4088 (+10 одиниць);

спеціальна техніка – 151 (+1 одиницю).



Актуальні втрати ворога станом на 28 жовтня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Як зазначають у Генштабі ЗСУ, втрати ворога уточнюються. Тож упродовж дня може з'явитися оновлена статистика, в яку внесуть додаткові відомості, які вдалося отримати під час розвідки.

Окупанти не полишають спроб атакувати

Передовсім слід розуміти, що російські загарбники з усіх сил намагаються утримувати території, які вони захопили. Водночас вони роблять все для того, щоб Сили оборони не мали можливості просунутися на окремих напрямках. Максимально неспокійно наразі на Бахмутському й Авдіївському напрямках.

Як зазначають у відомстві, упродовж минулої доби окупанти намагалися атакувати позиції наших захисників у районах Андріївки та Білогорівки на Луганщині та Бахмута, Бахмутського, Времівки, Зеленопілля, Соледара, Майорська, Мар'їнки, Невельського, Новобахмутівки, Первомайського та Яковлівки на Донеччині. Усі потуги ворога Сили оборони відбили, змусивши його відійти.

А ще наші військові за минулу добу завдали чимало клопотів ворогові. Авіація Сил оборони здійснила 29 авіаударів по окупантах. За підтвердженою інформацією, влучання зафіксували у 21 районі скупчення живої сили, зброї та техніки загарбників. Крім того, постраждали 3 опорні пункти та 5 позицій ЗРК росіян. А ще підрозділи ППО збили 2 гелікоптери окупантів. Вони, зокрема, і поповнили свіжу статистику втрат ворога.

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