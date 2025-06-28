Мінус тисяча солдатів Росії та знищена зброя: втрати ворога станом на 28 червня

Росія веде бойові дії проти України та втрачає в цій боротьбі своїх людей, озброєння та техніку. Лише за останню добу на фронті загинули 1000 окупантів.

Загалом за час повномасштабної війни ворог втратив понад мільйон бійців. Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ. Дивіться також Через втрати на фронті Росія змушена відновлювати останні запаси бронетехніки СРСР, – ISW Втрати Росії станом на 28 червня З початку повномасштабного вторгнення Росії орієнтовно втратила: особового складу – близько 1 017 720 (+1 000) осіб;

танків – 10 970 (+1);

бойових броньованих машин – 22 908 (+12);

артилерійських систем – 29 665 (+35);

РСЗВ – 1 425 (+1);

засобів ППО – 1 189 (+1);

літаків – 420 (+4);

гелікоптерів – 337 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 42 477 (+237);

крилатих ракет – 3 394 (+6);

кораблів/катерів – 28 (+0);

підводних човнів – 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 53 415 (+131);

спеціальної техніки – 3 921 (+0). Нагадаємо, Сили оборони в ніч проти 27 червня завдали удару далекобійними ракетами по аеродрому "Маріновка" у Волгоградській області Росії. Внаслідок атаки вдалося знищити чотири ворожі літаки Су-34. Також сталася пожежа в технічно-експлуатаційній частині аеродрому.