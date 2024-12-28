Ліквідовано понад 1 600 окупантів та десятки одиниць техніки: втрати ворога на 28 грудня
28 грудня 2024, 07:56Читать новость на русском
Сили оборони продовжують завдавати колосальних втрат російським військам. Лише за минулу добу було ліквідовано 1 690 окупантів.
Повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ. Загальні ж втрати Росії у війні проти України становлять 784 200 бійців.
Дивіться також Росіяни отримали жорстку відсіч від українських воїнів на Покровському напрямку, – Генштаб
Які втрати Росії у війні
Від 24 лютого 2022 року російська армія втратила:
- особового складу – близько 784 200 (+1690) осіб,
- танків – 9 651 (+7),
- бойових броньованих машин – 19 970 (+19),
- артилерійських систем – 21 408 (+29),
- РСЗВ – 1 256 (+0),
- засобів ППО – 1 032 (+0),
- літаків – 369 (+0),
- гелікоптерів – 329 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 21 013 (+14),
- крилатих ракет – 3 003 (+0),
- кораблів/катерів – 28 (+0),
- підводних човнів – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 32 328 (+66),
- спеціальної техніки – 3 668 (+0).
Втрати Росії у війні на 28 грудня / Інфографіка Генштабу ЗСУ