Уже понад 125 тисяч ліквідованих ворогів: втрати Росії станом на 28 січня

Українські захисники просто знищують російську армію. Станом на 28 січня окупанти вже втратили 125 510 своїх солдатів.

Лише за останню добу ЗСУ ліквідували 800 загарбників. Вони успішно поповнили статистику втрат ворога, яка росте з кожним днем.

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Втрати ворога у техніці

Танків – 3189 (+7);

Бойових броньованих машин – 6344 (+4);

Артилерійських систем – 2188 (+8);

РСЗВ – 453 (+1);

Засобів ППО – 221 (+0);

Літаків – 293 (+1);

Гелікоптерів – 284 (+1);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1947 (+6);

Крилатих ракет – 796 (+0);

Кораблів / катерів – 18 (+0);

Автомобільної техніки й автоцистерн – 5027 (+26);

Спеціальної техніки – 199 (+0).



Актуальні втрати ворога станом на 28 січня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Результативна робота ЗСУ за минулу добу

У Генштабі зауважили, що 27 січня авіація Сил оборони завдала 8 ударів по районах скупчення живої сили, озброєння та техніки окупантів. Відомо також про удар по позиціях ЗРК росіян.

Але це ще не все. Вдалося ліквідувати Су-25, вертоліт Мі-8, а також 2 БпЛА типу "Суперкам". Власне, на один винищувач і вертоліт у свіжій статистиці стало більше.

Свою роботу ефективно виконали також підрозділи ракетних військ і артилерії. Відомо, що за минулу добу їм вдалося уразити 2 пункти управління ворога. Також 2 позиції ППО та 5 районів скупчення бійців "другої армії світу".

Ворог зазнає втрат і лізе в атаки

У відомстві зазначили, що наступальні дії ворог продовжує вести на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Натомість на Куп'янському, Лиманському, Запорізькому та Херсонському – намагається оборонятися.

Але і це ще не все. За минулу добу підрозділам Сил оборони вдалося відбити атаки поблизу 12 населених пунктів. Окупанти відступили поблизу Білогорівки на Луганщині, Роздолівки, Красної Гори, Бахмута, Іванівського, Кліщіївки, Дружби, Водяного, Мар'їнки, Побєди, Вугледара та Пречистівки на Донеччині.