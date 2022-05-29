30 150 ліквідованих окупантів та знищена техніка: свіжі втрати ворога станом на 29 травня

Станом на 95-ий день повномасштабної війни українські воїни ліквідували 30 150 російських окупантів. кількість знищеної ворожої техніки рахують сотнями та тисячами.

Лише за минулу добу наші воїни ліквідували 30 150 окупантів. Завдяки нашим захисникам та захисницям, ми з кожним днем стаємо на крок ближчими до перемоги.

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Актуальна статистика втрат ворога станом на 29 травня

Станом на 95-ий день повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять:

особового складу – 30 150 близько осіб;

танків – 1 338 одиниць;

бойових броньованих машин – 3 270 одиниць;

артилерійських систем – 631 одиниця;

реактивних систем залпового вогню – 203 одиниці;

засобів протиповітряної оборони – 93 одиниці;

літаків – 207 одиниць;

гелікоптерів – 174 одиниць;

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 504 одиниці;

крилатих ракет – 116 одиниць;

кораблів та катерів – 13 одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 240 одиниць;

спеціальної техніки – 48 одиниць.

У Генштабі ЗСУ наголошують, що кількість ліквідованих окупантів є приблизною, оскільки активні бойові дії суттєво ускладнюють підрахунок.