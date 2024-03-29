"Мінус" 820 окупантів і майже 190 одиниць різної техніки: колосальні втрати ворога на 29 березня

29 березня 2024, 07:44
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Джерело:

Генштаб ЗСУ

Сили оборони продовжують давати відсіч окупантам, завдаючи їм чималих втрат. Так, протягом минулої доби ЗСУ ліквідували 820 окупантів.

Також ворог зазнає колосальних втрат у техніці та зброї. Тисячі одиниць танків, артсистем, БМП та іншого вже перетворилося на брухт.

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Актуальна статистика втрат

Від початку повномасштабного вторгнення російська армія вже втратила:

  • особового складу – близько 440 790 (+820) осіб,
  • танків – 6922 (+8),
  • бойових броньованих машин – 13264 (+27),
  • артилерійських систем – 10991 (+28),
  • РСЗВ – 1023 (+2),
  • засоби ППО – 735 (+6),
  • літаків – 347 (+0),
  • гелікоптерів – 325 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 8656 (+56),
  • крилаті ракети – 2022 (+5),
  • кораблі /катери – 26 (+0),
  • підводні човни – 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 14645 (+50),
  • спеціальна техніка – 1807 (+7).


Втрати ворога на 29 березня 2024 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Автор: Анжеліка Байбак