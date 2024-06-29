Ще 1070 окупантів і понад 170 одиниць техніки: втрати ворога на 29 червня

29 червня 2024, 07:11
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Окупаційне військо продовжує зазнавати величезних втрат на фронті в особовому складі й техніці. ЗСУ за минулу добу знищили ще 1070 загарбників.

Таким чином ворог загалом втратив близько 541 560 осіб особового складу. Також внаслідок успішних дій Сил оборони у ворога ще "мінус" тисячі одиниць важливої для них техніки та зброї.

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Актуальна статистика втрат

Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога сягають:

  • особового складу – близько 541560 (+1070) осіб,
  • танків – 8073 (+7);
  • бойових броньованих машин – 15505(+25);
  • артилерійських систем – 14480 (+57);
  • РСЗВ – 1109(+0);
  • засобів ППО – 871(+0);
  • літаків – 360(+0);
  • гелікоптерів – 326(+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 11538(+29);
  • крилатих ракет – 2331(+2);
  • кораблів/катерів – 28(+0);
  • підводних човнів – 1(+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 19568(+54);
  • спеціальної техніки – 2436(+5).


Втрати ворога на 29 червня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Автор: Ірина Марціяш