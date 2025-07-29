Мінус ще понад 1000 загарбників, танки, артсистеми й інша техніка: втрати ворога на 29 липня

Ворог продовжує зазнавати величезних втрат на фронті. Так, за минулу добу втрати російської армії у особовому складі склали 1050 окупантів.

Крім цього, в противника є ще втрати серед важливої для них техніки та зброї. Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Які втрати ворога на 29 липня 2025 року?

Від початку повномасштабного вторгнення втрати противника орієнтовно складають:

Особового складу – близько 1 051 300 (+1050) осіб;

танків – 11 065 (+4);

бойових броньованих машин – 23 064 (+0);

артилерійських систем – 30 865 (+39);

РСЗВ – 1 451 (+1);

засобів ППО – 1 202 (+1);

літаків – 421 (+0);

гелікоптерів – 340 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 48 585 (+192);

крилатих ракет – 3 548 (+2);

кораблів/катерів – 28 (+0);

підводних човнів – 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 56 687 (+91);

спеціальної техніки – 3 935 (+0).



Втрати ворога на 29 липня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Нагадаємо, нещодавно СБС знищили пріоритетні цілі у тилу противника. Так, було уражено ЗРК "Бук" російських окупаційних військ та ще один ЗРК – "Стріла-10". Крім цього, було уражено ще дві одиниці бронетехніки невстановленого типу.