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24 Канал Новини України Мінус ще понад 1000 загарбників, танки, артсистеми й інша техніка: втрати ворога на 29 липня
29 липня, 06:44
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Мінус ще понад 1000 загарбників, танки, артсистеми й інша техніка: втрати ворога на 29 липня

Ірина Марціяш
Основні тези
  • За минулу добу втрати російської армії склали 1050 осіб, а з початку вторгнення загальні втрати в особовому складі ворога досягли близько 1 051 300 осіб.

  • Серед втрат техніки: 4 танки, 39 артилерійських систем, 192 БпЛА, 2 крилаті ракети, та 91 одиниця автомобільної техніки.

     

Ворог продовжує зазнавати величезних втрат на фронті. Так, за минулу добу втрати російської армії у особовому складі склали 1050 окупантів.

Крім цього, в противника є ще втрати серед важливої для них техніки та зброї.  Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Які втрати ворога на 29 липня 2025 року?

Від початку повномасштабного вторгнення втрати противника орієнтовно складають:

  • Особового складу – близько 1 051 300 (+1050) осіб;
  • танків – 11 065 (+4);
  • бойових броньованих машин – 23 064 (+0);
  • артилерійських систем – 30 865 (+39);
  • РСЗВ – 1 451 (+1);
  • засобів ППО – 1 202 (+1);
  • літаків – 421 (+0);
  • гелікоптерів – 340 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 48 585 (+192);
  • крилатих ракет – 3 548 (+2);
  • кораблів/катерів – 28 (+0);
  • підводних човнів – 1 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 56 687 (+91);
  • спеціальної техніки – 3 935 (+0).


Втрати ворога на 29 липня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Нагадаємо, нещодавно СБС знищили пріоритетні цілі у тилу противника. Так, було уражено ЗРК "Бук" російських окупаційних військ та ще один ЗРК – "Стріла-10". Крім цього, було уражено ще дві одиниці бронетехніки невстановленого типу.