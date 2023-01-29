Ще 650 окупантів відправилось до Кобзона: втрати Росії станом на 29 січня
Джерело:Генштаб ЗСУ
Російська армія зазнає великих втрат на Сході України, де точаться запеклі бої. Так, тільки за минулу добу наші воїни знищили ще 650 окупантів.
Загальні бойові втрати Росії у війні проти України вже складають 126 160 військових. При цьому Генштаб ЗСУ не наводить інформацію щодо точної кількості поранених загарбників.
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Втрати ворога у техніці
Танків – 3198 (+8) одиниць;
Бойових броньованих машин – 6366 (+22) одиниць;
Артилерійських систем – 2195 (+7) одиниць;
РСЗВ – 453 одиниці;
Засобів ППО – 221 одиниця;
Літаків – 293 одиниці;
Гелікоптерів – 284 одиниці;
БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1947 одиниць;
Крилатих ракет – 796 одиниць;
Кораблів / катерів – 18 одиниць;
Автомобільної техніки й автоцистерн – 5037 (+10) одиниць;
Спеціальної техніки – 199 одиниць.
Ворог змінює тактику, але все одно зазнає втрат
- В Інституті з вивчення війни зауважили, що тактика атак Росії на Сєвєродонецьк і Бахмут принципово різна. Власне, окупантам після стількох місяців війни бракує бойової потужності, тому вони кидають на Бахмутський напрямок велику кількість своїх солдатів у надії взяти місто кількістю.
- А от під час захоплення Сєвєродонецька та Лисичанська загарбники зробили ставку на артилерійські обстріли.
- Водночас у Генштабі констатували, що противнику після стількох місяців активних бойових дій все ще не вдається ефективно наступати на Сході. Найзапекліші бої точаться, окрім Бахмутського, ще на Авдіївському та Новопавлівському напрямках, проте ворог зазнає шалених втрат.
- Речник Східного угрупування військ Сергій Череватий закцентував, що Кремль використовує застарілу тактику ведення бойових дій, закидуючи "м'ясом" різні ділянки на лінії фронту. Тому навряд окупантам вдасться досягти бажаних цілей.
- Також Череватий вкотре нагадав, що Росія планувала бліцкриг, однак він не вдався завдяки українським захисникам. Власне, нашим воїнам вдається відбивати усі атаки противника.