Ще 1300 окупантів і понад 180 одиниць техніки: втрати ворога на 29 травня

29 травня 2024, 08:04
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Джерело:

Генштаб ЗСУ

Сили оборони продовжують давати гідну відсіч окупантам, завдаючи їм чималих втрат як в особовому складі, так і в техніці. Так, лише минулу добу ЗСУ ліквідували 1300 загарбників.

Від початку повномасштабного вторгнення війська противника втратили тисячі одиниць різної техніки та зброї. У Генштабі ЗСУ розповіли, як загальні бойові втрати противника.

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Актуальна статистика втрат

Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога сягають:

  • особового складу – близько 505100 (+1300) осіб,
  • танків – 7700 (+8);
  • бойових броньованих машин – 14891 (+33);
  • артилерійських систем – 13066 (+37);
  • РСЗВ – 1087 (+2);
  • засобів ППО – 815 (+0);
  • літаків – 357 (+0);
  • гелікоптерів – 326 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 10510 (+28);
  • крилатих ракет – 2222 (+0);
  • кораблів/катерів – 27 (+0);
  • підводних човнів – 1 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 17796 (+56);
  • спеціальної техніки – 2142 (+20).


Втрати ворога на 29 травня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Цікаво! В понеділок, 27 травня, в Луганську пролунали вибухи. На супутникових знімках видно сліди великої пожежі в аеродромі Луганська, можливо, було вражено радіолокаційний комплекс "Небо-М".
Автор: Ірина Марціяш