ЗСУ ліквідували ще понад 1500 російських військових лише за добу: втрати ворога на 29 жовтня

Російська армія продовжує зазнавати втрат у війні проти України. Лише за минулу добу українські військові ліквідували ще 1560 окупантів.

Про це повідомляє Генштаб.

Які втрати ворога?

З початку повномасштабного вторгнення станом на 28 жовтня 2026 року Росія втратила:

особового складу – близько 1 584 910 (+1 560) осіб;

танків – 12 449 (+1);

бойових броньованих машин – 25 614 (+5);

артилерійських систем – 51 699 (+25);

РСЗВ – 2 245 (+4);

засобів ППО – 1 727 (+0);

літаків – 450 (+1);

гелікоптерів – 356 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 587 409 (+1 614);

наземних робототехнічних комплексів – 3 036 (+4);

кораблів / катерів – 35 (+0);

підводних човнів – 2 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 168 010 (+272);

спеціальної техніки – 4 860 (+1);

крилатих ракет – 5 140 (+0).



Втрати Росії у війні / Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, за даними української розвідки, станом на 15 вересня 2026 року чисельність російського наземного угруповання становила понад 680 тисяч військовослужбовців. У ГУР зазначили, що в разі політичного рішення про нову мобілізацію її учасників насамперед можуть використати для відновлення бойових втрат і доукомплектування підрозділів до штатної чисельності.

Водночас імовірність безпосередньої участі нових мобілізованих у війні проти України оцінюють як високу. Тож новобранці можуть опинитися не лише в тилових підрозділах, а й безпосередньо на передовій.