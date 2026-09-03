Мінус літак, гелікоптер та 1320 окупантів: втрати Росії на 3 вересня

Втрати Росії у живій силі та техніці на фронті в Україні продовжують невпинно зростати. За минулу добу українські захисники ліквідували ще 1 320 загарбників.

Загалом із початку повномасштабного вторгнення чисельність армії країни-терористки скоротилася вже приблизно на 1 492 350 осіб. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Які втрати Росії

За даними Генштабу, з початку повномасштабного вторгнення станом на 3 вересня 2026 року Росія втратила:

особового складу – близько 1 492 350 (+1 320) осіб;

танків – 12 324 (+0);

бойових броньованих машин – 25 264 (+1);

артилерійських систем – 49 085 (+69);

РСЗВ – 2 085 (+4);

засоби ППО – 1 600 (+2);

літаків – 441 (+1);

гелікоптерів – 355 (+1);

БПЛА оперативно–тактичного рівня – 496 021 (+1 875);

наземних робототехнічних комплексів – 2 476 (+12);

кораблі / катери – 35 (+0);

підводні човни – 2 (+0);

автомобільна техніка та автоцистерни – 143 150 (+435);

спеціальна техніка – 4 628 (+3),

крилаті ракети – 5 070 (+0).

Втрати ворога на 3 вересня 2026 рік / Фото Генштабу

Нагадаємо, що 2 вересня Україна підтвердила знищення російського літака МіГ-29 та вертольота Ка-27. Крім того, українські військові уразили низку військових об'єктів російських окупантів у Донецькій та Брянській областях.

А ще бійці ВМС у взаємодії з СБУ знищили ворожий морський безекіпажний катер "КАМА". Він загорівся й здетонував.