1 560 окупантів та сотні одиниць важливої техніки: втрати Росії на 3 жовтня

Втрати Росії у живій силі та техніці на фронті в Україні продовжують невпинно зростати. За минулу добу українські захисники ліквідували ще 1 560 окупантів.

Загалом із початку повномасштабного вторгнення чисельність армії країни-терористки скоротилася вже приблизно на 1 538 950 осіб. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Які втрати Росії

З початку повномасштабного вторгнення до 3 жовтня 2026 року втрати країни-терористки складають:

особового складу – близько 1 538 950 (+1 560) осіб;

танків – 12 391 (+3);

бойових броньованих машин – 25 477 (+6);

артилерійських систем – 50 637 (+45);

РСЗВ – 2 178 (+3);

засобів ППО – 1 683 (+0);

літаків – 443 (+0);

гелікоптерів – 356 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 544 498 (+1 645);

наземних робототехнічних комплексів – 2 824 (+14);

кораблів/катерів – 35 (+0);

підводних човнів – 2 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 156 731 (+422);

спеціальної техніки – 4 783 (+3);

крилатих ракет – 5 126 (+0).

Втрати Росії / Генштаб

Нагадаємо, що бійці Третього армійського корпусу в ході трьох етапів операції "Вівальді" взяли в полон понад 250 російських військовослужбовців. Серед них десятки офіцерів та вузьких фахівців.

Систематичний голод, відсутність евакуації та загроза розстрілу власним командуванням змусили окупантів здаватися у полон цілими групами.