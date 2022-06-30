35 600 ліквідованих окупантів та знищена техніка: свіжі втрати окупантів
30 червня 2022 , 08:53Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Українські оборонці продовжують гнати окупантів з нашої землі. Станом на 30 червня ЗСУ вже ліквідували 35 600 російських солдатів.
Лише за останню добу знищили чимало ворогів. Нашим захисникам та захисницям вдалося ліквідувати близько 150 окупантів.
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Статистика втрат окупантів
Станом на 30 червня повний перелік втрат окупантів виглядає так:
- особового складу – 35 600 осіб;
- танків – 1 573 одиниці,
- бойових броньованих машин – 3 726 одиниць,
- артилерійських систем – 790 одиниць,
- реактивних систем залпового вогню – 264 одиниць,
- засоби ППО – 104 одиниці,
- літаків – 217 одиниць,
- гелікоптерів – 185 одиниць,
- безпілотники оперативно-тактичного рівня – 641 одиниця,
- крилаті ракети – 143 одиниць,
- кораблі /катери – 14 одиниць,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2 602 одиниць,
- спеціальна техніка – 61 одиниця.