Майже пів тисячі окупантів пішли за кораблем: втрати Росії станом на 30 січня
30 січня 2023, 08:10Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Російські загарбники щодня зазнають втрат особового складу. Тільки протягом минулої доби українські військові знищили 490 ворогів.
З 24 лютого 2022 року Росія на війні в Україні втрати вже 126 650 окупантів. Окрім того, щодня росіяни втрачають величезну кількість техніки.
Зауважте Прикордонники та ЗСУ ліквідували ворожий склад боєприпасів на Луганщині
Втрати ворога у техніці
- танків – 3201 (+4);
- бойових броньованих машин – 6369 (+3);
- артилерійських систем – 2196 (+1);
- РСЗВ – 453 (+0);
- засоби ППО – 221 (+0);
- літаків – 293 (+0);
- гелікоптерів – 284 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1947 (+0);
- крилаті ракети – 796 (+0);
- кораблі /катери – 18 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5041 (+4);
- спеціальна техніка – 199 (+0).
Втрати росіян на фронті / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Що відомо про втрати ворогів
- За минулий тиждень 23 – 29 січня наші військові знищили орієнтовно 5400 одиниць особового складу противника та 437 одиниць озброєння та військової техніки. Зокрема, 52 танки, 98 бойових броньованих машин, 51 артилерійську систему, 8 реактивних систем залпового вогню, 1 установку ППО, 105 одиниць автотехніки, 6 одиниць спецтехніки, 1 корабель.
- Відомо, що 28 січня наші морські піхотинці успішно відпрацювали по ворогу та знищили 1 танк ворога, 1 бойову машину піхоти, сховище з боєприпасами та 7 окупантів.
- Також українські прикордонники та військові ЗСУ ліквідували ворожий склад боєприпасів в Луганській області. На відео можна побачити момент влучання. Детальніше – дивіться тут.