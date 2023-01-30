Майже пів тисячі окупантів пішли за кораблем: втрати Росії станом на 30 січня

30 січня 2023, 08:10
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Джерело:

Генштаб ЗСУ

Російські загарбники щодня зазнають втрат особового складу. Тільки протягом минулої доби українські військові знищили 490 ворогів.

З 24 лютого 2022 року Росія на війні в Україні втрати вже 126 650 окупантів. Окрім того, щодня росіяни втрачають величезну кількість техніки. 

Зауважте Прикордонники та ЗСУ ліквідували ворожий склад боєприпасів на Луганщині

Втрати ворога у техніці

  • танків – 3201 (+4);
  • бойових броньованих машин – 6369 (+3);
  • артилерійських систем – 2196 (+1);
  • РСЗВ – 453 (+0);
  • засоби ППО – 221 (+0);
  • літаків – 293 (+0);
  • гелікоптерів – 284 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1947 (+0);
  • крилаті ракети – 796 (+0);
  • кораблі /катери – 18 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5041 (+4);
  • спеціальна техніка – 199 (+0).


Втрати росіян на фронті / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Що відомо про втрати ворогів

  • За минулий тиждень 23 – 29 січня наші військові знищили орієнтовно 5400 одиниць особового складу противника та 437 одиниць озброєння та військової техніки. Зокрема, 52 танки, 98 бойових броньованих машин, 51 артилерійську систему, 8 реактивних систем залпового вогню, 1 установку ППО, 105 одиниць автотехніки, 6 одиниць спецтехніки, 1 корабель.
  • Відомо, що 28 січня наші морські піхотинці успішно відпрацювали по ворогу та знищили 1 танк ворога, 1 бойову машину піхоти, сховище з боєприпасами та 7 окупантів.
  • Також українські прикордонники та військові ЗСУ ліквідували ворожий склад боєприпасів в Луганській області. На відео можна побачити момент влучання. Детальніше – дивіться тут.

Автор: Діана Квасневська