Мінуснули ще 470 окупантів та 38 артилерійських систем: втрати ворога на 30 вересня
Джерело:Генштаб ЗСУ
Так звана "друга армія світу" продовжує зазнавати шалених втрат у війні, яку розв'язав Кремль. Лише протягом минулої доби українські захисники ліквідували 470 окупантів.
Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога вже сягнули 278 130 одиниць живої сили. Варто наголосити, що ці цифри є приблизними й ліквідованих російських загарбників може бути набагато більше, адже в умовах активних бойових дій досить складно підрахувати точну кількість втрат противника.
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Актуальна статистика втрат Росії
Росіяни вже втратили тисячі одиниць різноманітної техніки: від танків до систем ППО. Проте найбільша та найдорожча втрата Кремля – затоплений крейсер "Москва". Він і далі лежить на дні Чорного моря, нагадуючи росіянам, що їхня поразка неминуча.
Згідно з останніми даними Генштабу ЗСУ, протягом минулої доби українські захисники знищили:
- особового складу – 278130 (+470) осіб,
- танків – 4691 (+4) одиниця,
- бойових броньованих машин – 8984 (+12) одиниці,
- артилерійських систем – 6447 (+38) одиниць,
- РСЗВ – 796 (+2) одиниць,
- засобів ППО – 537 (+1) одиниць,
- літаків – 315 (+0) одиниць,
- гелікоптерів – 316 (+0) одиниць,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 5006 (+34) одиниць,
- крилатих ракет – 1529 (+0) одиниць,
- кораблів /катерів – 20 (+0) одиниць,
- підводних човнів – 1 (+0) одиниць,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 8854 (+18) одиниці,
- спеціальної техніки – 932 (+2) одиниці.
Які втрати ворога станом на 30 вересня / Генштаб
Росіяни зазнають масштабних втрат
- За добу українська авіація завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 2 удари – по зенітно-ракетних комплексах противника. Також знищено склад боєприпасів та станцію РЕБ.
- Біля Токмака 29 вересня росіяни, ймовірно, збили власний літак з установки С-300 в режимі ППО. Міський голова Мелітополя Іван Федоров заявив, що це було дезертирство.
- В ніч на 30 вересня окупанти атакували Україну з БпЛА. Орієнтовно вони запустили понад 20 безпілотників, мінімум 20 з них вдалося збити силами ППО.