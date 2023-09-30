Мінуснули ще 470 окупантів та 38 артилерійських систем: втрати ворога на 30 вересня

Так звана "друга армія світу" продовжує зазнавати шалених втрат у війні, яку розв'язав Кремль. Лише протягом минулої доби українські захисники ліквідували 470 окупантів.

Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога вже сягнули 278 130 одиниць живої сили. Варто наголосити, що ці цифри є приблизними й ліквідованих російських загарбників може бути набагато більше, адже в умовах активних бойових дій досить складно підрахувати точну кількість втрат противника.

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Актуальна статистика втрат Росії

Росіяни вже втратили тисячі одиниць різноманітної техніки: від танків до систем ППО. Проте найбільша та найдорожча втрата Кремля – затоплений крейсер "Москва". Він і далі лежить на дні Чорного моря, нагадуючи росіянам, що їхня поразка неминуча.

Згідно з останніми даними Генштабу ЗСУ, протягом минулої доби українські захисники знищили:

особового складу – 278130 (+470) осіб,

танків – 4691 (+4) одиниця,

бойових броньованих машин – 8984 (+12) одиниці,

артилерійських систем – 6447 (+38) одиниць,

РСЗВ – 796 (+2) одиниць,

засобів ППО – 537 (+1) одиниць,

літаків – 315 (+0) одиниць,

гелікоптерів – 316 (+0) одиниць,

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 5006 (+34) одиниць,

крилатих ракет – 1529 (+0) одиниць,

кораблів /катерів – 20 (+0) одиниць,

підводних човнів – 1 (+0) одиниць,

автомобільної техніки та автоцистерн – 8854 (+18) одиниці,

спеціальної техніки – 932 (+2) одиниці.

Які втрати ворога станом на 30 вересня / Генштаб

Росіяни зазнають масштабних втрат