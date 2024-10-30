Понад 1500 осіб та десятки одиниць техніки: втрати ворога на 30 жовтня

30 жовтня 2024, 07:45
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Автор: Ярослав Погончук

Джерело:

Генштаб ЗСУ

Сили оборони продовжують завдавати колосальних втрат ворогу. Лише за минулу добу Росія втратила 1560 своїх бійців.

Також було знищено десятки одиниць техніки окупантів. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

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Які втрати ворога на 30 жовтня 2024 року

Від 24 лютого 2022 року Росія втратила:

  • Особового складу – близько 693 640 (+1 560),
  • танків – 9 137 (+8),
  • бойових броньованих машин – 18 433 (+29),
  • артилерійських систем – 19 955 (+38),
  • РСЗВ – 1 242 (+1),
  • засобів ППО – 986 (+2),
  • літаків – 369 (+0),
  • гелікоптерів – 329 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 17 979 (+40),
  • крилатих ракет – 2 625 (+0),
  • кораблів/катерів – 28 (+0),
  • підводних човнів – 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 27 840 (+91),
  • спеціальної техніки – 3 567 (+1).

Втрати ворога на 30 жовтня 2024 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ