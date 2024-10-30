Понад 1500 осіб та десятки одиниць техніки: втрати ворога на 30 жовтня
30 жовтня 2024, 07:45Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Сили оборони продовжують завдавати колосальних втрат ворогу. Лише за минулу добу Росія втратила 1560 своїх бійців.
Також було знищено десятки одиниць техніки окупантів. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.
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Які втрати ворога на 30 жовтня 2024 року
Від 24 лютого 2022 року Росія втратила:
- Особового складу – близько 693 640 (+1 560),
- танків – 9 137 (+8),
- бойових броньованих машин – 18 433 (+29),
- артилерійських систем – 19 955 (+38),
- РСЗВ – 1 242 (+1),
- засобів ППО – 986 (+2),
- літаків – 369 (+0),
- гелікоптерів – 329 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 17 979 (+40),
- крилатих ракет – 2 625 (+0),
- кораблів/катерів – 28 (+0),
- підводних човнів – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 27 840 (+91),
- спеціальної техніки – 3 567 (+1).
Втрати ворога на 30 жовтня 2024 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ