30 жовтня, 06:33
Російська армія продовжує танути: втрати ворога на 30 жовтня
Російська армія продовжує зазнавати втрат у війні проти України. Лише за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1590 російських військових.
Про це повідомляє Генштаб.
Які втрати ворога?
З початку повномасштабного вторгнення станом на 30 жовтня 2026 року Росія втратила:
- Особовий склад – близько 1 586 500 (+1 590) осіб;
- Танки – 12 450 (+1);
- Бойові броньовані машини – 25 617 (+3);
- Артилерійські системи – 51 720 (+21);
- РСЗВ – 2 246 (+1);
- Засоби ППО – 1 728 (+1);
- Літаки – 452 (+2);
- Гелікоптери – 356 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 588 998 (+1 589);
- Наземні робототехнічні комплекси – 3 039 (+3);
- Кораблі / катери – 35 (+0);
- Підводні човни – 2 (+0);
- Автомобільна техніка та автоцистерни – 168 274 (+264);
- Спеціальна техніка – 4 860 (+0);
- Крилаті ракети – 5 140 (+0).
Втрати Росії у війні / Генштаб ЗСУ
Нагадаємо, за даними Сил оборони України, станом на 29 жовтня загальні бойові втрати російських військ у живій силі за поточний місяць становлять 49 040 осіб. Це найбільший місячний показник від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.