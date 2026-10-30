Російська армія продовжує танути: втрати ворога на 30 жовтня

Російська армія продовжує зазнавати втрат у війні проти України. Лише за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1590 російських військових.

Про це повідомляє Генштаб.

Які втрати ворога?

З початку повномасштабного вторгнення станом на 30 жовтня 2026 року Росія втратила:

Особовий склад – близько 1 586 500 (+1 590) осіб;

Танки – 12 450 (+1);

Бойові броньовані машини – 25 617 (+3);

Артилерійські системи – 51 720 (+21);

РСЗВ – 2 246 (+1);

Засоби ППО – 1 728 (+1);

Літаки – 452 (+2);

Гелікоптери – 356 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 588 998 (+1 589);

Наземні робототехнічні комплекси – 3 039 (+3);

Кораблі / катери – 35 (+0);

Підводні човни – 2 (+0);

Автомобільна техніка та автоцистерни – 168 274 (+264);

Спеціальна техніка – 4 860 (+0);

Крилаті ракети – 5 140 (+0).



Втрати Росії у війні / Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, за даними Сил оборони України, станом на 29 жовтня загальні бойові втрати російських військ у живій силі за поточний місяць становлять 49 040 осіб. Це найбільший місячний показник від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.