Близько 30 500 мертвих окупантів: втрати ворога станом на 31 травня

Українські воїни продовжують знищувати російських окупантів. Крім особового складу, держава-агресорка збідніла на тисячі одиниць своєї техніки.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, станом на ранок 31 травня, українські захисники та захисниці знищили близько 30 500 російських загарбників.

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Зауважимо, що це приблизні цифри, а мертвих окупантів може бути більше. Адже важко вести точні підрахунки під час активних бойових дій.

Втрати ворога від початку повномасштабної війни

Від 24 лютого втрати окупантів орієнтовно склали:

особового складу – близько 30 500 окупантів ліквідовано,

танків – 1 358 одиниць,

бойових броньованих машин – 3 302 одиниць,

артилерійських систем – 649 одиниць,

РСЗВ – 207 одиниць,

засобів ППО – 93 одиниць,

літаків – 208 одиниць,

гелікоптерів – 174 одиниць,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 515,

крилатих ракет – 120,

кораблів та катерів – 13 одиниць,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 275 одиниць,

спеціальної техніки – 48.

Успіхи ЗСУ минулої доби: скільки окупантів відправили вслід за російським кораблем 30 травня

Учора найбільші втрати противника спостерігалися на Криворізькому та Запорізькому напрямках.

Загалом минулої доби українські воїни ліквідували близько 150 окупантів. Натомість на металобрухт відправились 9 ворожих танків, 20 бойових броньованих машин, 6 артилерійських систем, 2 РСЗВ, 1 літак, 8 безпілотників та 11 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн. Окрім цього, 30 травня Повітряні сили ЗСУ збили 2 ворожі крилаті ракети.



Втрати ворога станом на 31 травня / Інфографіка Генштаб

Окупанти масово гинуть у війні проти України

Раніше повідомлялося, що у війні проти України гине багато російських молодших офіцерів. Через це в окупантів дуже низький моральний дух. Експерти прогнозують, що він ще погіршуватиметься, адже можливості для управління військами падають. Через зменшення кількості молодших офіцерів командирам батальйонів та бригад, щоб вести війська вперед, доводиться іти безпосередньо на поле бою і таким чином наражатись на небезпеку.

Радник Офісу Президента Олексій Арестович розповів, що нещодавно ЗСУ накрили командний пункт під Ізюмом, знищили дотла командний вузол зв'язку у Лимані та накрили 2 колони російських військ на Херсонщині.

Окрім цього, наші герої вдарили по ворожому складу боєприпасів поблизу Чорнобаївки на Херсонщині. За словами Арестовича, детонувало близько години.

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