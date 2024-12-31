Мінус 1610 окупантів та десятки одиниць техніки: втрати ворога на 31 грудня

31 грудня 2024, 07:27
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Автор: Ірина Марціяш

Кремль не виводить свою армію з України та продовжує зазнавати втрат на фронті як в особовому складі, так і в техніці. Тільки за останню добу вороже військо втратило на війні в Україні 1610 солдатів.

Загалом з 24 лютого 2022 року орієнтовні втрати ворога складають 789550 осіб. Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Актуальна статистика втрат

Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога сягають:

  • особового складу – близько 789550 (+1610) осіб,
  • танків – 9668 (+5);
  • бойових броньованих машин – 20030 (+27);
  • артилерійських систем – 21528 (+34);
  • РСЗВ – 1256 (+0);
  • засобів ППО – 1032 (+0);
  • літаків – 369 (+0);
  • гелікоптерів – 329 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 21081 (+12);
  • крилатих ракет – 3003 (+0);
  • кораблів/катерів – 28 (+0);
  • підводних човнів – 1 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 32626 (+75);
  • спеціальної техніки – 3671 (+1).


Втрати ворога на 31 грудня 2024 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ