Мінус 1610 окупантів та десятки одиниць техніки: втрати ворога на 31 грудня
31 грудня 2024, 07:27Читать новость на русском
Кремль не виводить свою армію з України та продовжує зазнавати втрат на фронті як в особовому складі, так і в техніці. Тільки за останню добу вороже військо втратило на війні в Україні 1610 солдатів.
Загалом з 24 лютого 2022 року орієнтовні втрати ворога складають 789550 осіб. Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Дивіться також Росіяни на Херсонщині готуються до штурму та очікують великих втрат, – "Атеш"
Актуальна статистика втрат
Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога сягають:
- особового складу – близько 789550 (+1610) осіб,
- танків – 9668 (+5);
- бойових броньованих машин – 20030 (+27);
- артилерійських систем – 21528 (+34);
- РСЗВ – 1256 (+0);
- засобів ППО – 1032 (+0);
- літаків – 369 (+0);
- гелікоптерів – 329 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 21081 (+12);
- крилатих ракет – 3003 (+0);
- кораблів/катерів – 28 (+0);
- підводних човнів – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 32626 (+75);
- спеціальної техніки – 3671 (+1).
Втрати ворога на 31 грудня 2024 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ