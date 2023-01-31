Ще 850 окупантів відправилися до Кобзона на гастролі: втрати ворога 31 січня

Російська армія продовжує зазнавати невдач на полі бою та втрачаючи особовий склад шаленими темпами. Так, станом на 31 січня втрати ворога становлять 127 500 бійців.

Лише упродовж останньої доби ЗСУ ліквідували 850 окупантів. У Генштабі додали, що цифри неостаточні через високу інтенсивність боїв.

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Втрати ворога у техніці

танків – 3201;

бойових броньованих машин – 6378;

артилерійських систем – 2197;

РСЗВ – 454;

засоби ППО – 221;

літаків – 293;

гелікоптерів – 284;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1951;

крилаті ракети – 796;

кораблі /катери – 18;

автомобільної техніки та автоцистерн – 5048;

спеціальна техніка – 200.



Актуальна статистика втрат ворога / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Лиш за минулу добу у ворога стало на 9 бойових броньованих машин, 1 артилерійську систему та 1 РСЗВ, 4 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 7 автомобілів і автоцистерн, а також 1 одиницю спецтехніки менше.

Зазнають втрат і йдуть в атаку

Попри шалені втрати, яких щоденно зазнають росіяни, вони продовжують атакувати та йти в наступ. У ранковому зведенні Генштабу ЗСУ зауважили, що ворог не припиняє наступальні дії на Лиманському та Бахмутському напрямках.

Крім того, безрезультатні наступальні дії зафіксували на Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Що стосується Куп'янського та Запорізького, то там окупанти займаються обороною рубежів, які вони захопили раніше.

У відомстві зауважили, що серед особового складу ворога спостерігається зневіра. Вони не впевнені у рішеннях, які ухвалює військово-політичне керівництво Росії. Крім того, інтенсивність бойових дій добряче виснажило окупантів.

Лиш за минулу добу нашим військовим вдалося відбити атаки поблизу 13 населених пунктів на Донбасі. Мовиться про Новоселівку та Білогорівку на Луганщині, а також Ямполівку, Спірне, Красну Гору, Парасковіївку, Бахмут, Кліщіївку, Іванівське, Авдіївку, Водяне, Первомайське та Вугледар на Донеччині.

Наостанок нагадаємо про ситуацію на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках. За наявною інформацією, обстановка там не зазнала суттєвих змін. Наразі не виявлено наступальних угруповань ворога. Водночас на полігонах Білорусі продовжують навчати та готувати підрозділи ворога.