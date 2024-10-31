Понад 1300 окупантів, танки, артсистеми й інша техніка: втрати ворога 31 жовтня
31 жовтня 2024, 08:00Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Росія продовжує зазнавати чималих втрат у війні, яку вона розв'язала проти України. За минулу добу ЗСУ ліквідували 1310 окупантів та знищили чимало ворожої техніки.
Загальні бойові втрати ворога орієнтовно сягнули вже понад 690 тисяч осіб, повідомляє Генштаб. Зокрема, противник також не зміг дорахувався танків, артилерійських установок та іншої техніки.
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Актуальна статистика втрат
Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога сягають:
- особового складу – близько 694950 (+1310) осіб,
- танків – 9156 (+19);
- бойових броньованих машин – 18450(+17);
- артилерійських систем – 20013(+58);
- РСЗВ – 1243(+1);
- засобів ППО – 994(+8);
- літаків – 369(+0);
- гелікоптерів – 329(+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 18063(+84);
- крилатих ракет – 2627(+2);
- кораблів/катерів – 28(+0);
- підводних човнів – 1(+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 27961(+121);
- спеціальної техніки – 3570(+3).
Втрати ворога на 31 жовтня 2024 / Інфографіка Генштабу ЗСУ