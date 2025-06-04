Понад 1000 загарбників, танки, артсистеми й інша техніка: втрати ворога на 4 червня

ЗСУ продовжують завдавати ворогу втрат на полі бою. Так, за минулу добу втрати російської армії в особовому складі склали 1020 загарбників.

Військо країни-агресорки також втрачає шаленими темпами і техніку. Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Актуальна статистика втрат ворога

Від початку повномасштабного вторгнення втрати противника орієнтовно складають:

Особового складу – близько 991820 (+1020) осіб,

танків – 10884 (+3);

бойових броньованих машин – 22678 (+7);

артилерійських систем – 28711 (+88);

РСЗВ – 1402 (+0);

засобів ППО – 1176 (+0;

літаків – 413 (+0);

гелікоптерів – 336 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 38924 (+176);

крилатих ракет – 3271 (+0);

кораблів/катерів – 28 (+0);

підводних човнів – 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 50730 (+123);

спеціальної техніки – 3907 (+2).



Втрати ворога на 4 червня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ



Нагадаємо, що СБУ провела спецоперацію і втретє вразила Кримський міст – цього разу під водою. Агенти СБУ замінували опори цього незаконного об'єкта.

Відомо, що підводні підпірки опор сильно пошкоджено на рівні дна. Фактично міст перебуває в аварійному стані.