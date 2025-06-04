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24 Канал Новини України Понад 1000 загарбників, танки, артсистеми й інша техніка: втрати ворога на 4 червня
4 червня, 07:23
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Понад 1000 загарбників, танки, артсистеми й інша техніка: втрати ворога на 4 червня

Ірина Марціяш
Основні тези
  • За минулу добу російська армія втратила 1020 військових, а загальні втрати серед особового складу ворожого війська з початку повномасштабного вторгнення складають близько 991820 осіб.
  • Загарбники також втратили 3 танки, 7 бойових броньованих машин та 88 артилерійських систем.

ЗСУ продовжують завдавати ворогу втрат на полі бою. Так, за минулу добу втрати російської армії в особовому складі склали 1020 загарбників.

Військо країни-агресорки також втрачає шаленими темпами і техніку. Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Актуальна статистика втрат ворога

Від початку повномасштабного вторгнення втрати противника орієнтовно складають:

  • Особового складу – близько 991820 (+1020) осіб,
  • танків – 10884 (+3);
  • бойових броньованих машин – 22678 (+7);
  • артилерійських систем – 28711 (+88);
  • РСЗВ – 1402 (+0);
  • засобів ППО – 1176 (+0;
  • літаків – 413 (+0);
  • гелікоптерів – 336 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 38924 (+176);
  • крилатих ракет – 3271 (+0);
  • кораблів/катерів – 28 (+0);
  • підводних човнів – 1 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 50730 (+123);
  • спеціальної техніки – 3907 (+2). 


Втрати ворога на 4 червня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Нагадаємо, що СБУ провела спецоперацію і втретє вразила Кримський міст – цього разу під водою. Агенти СБУ замінували опори цього незаконного об'єкта. 

Відомо, що підводні підпірки опор сильно пошкоджено на рівні дна. Фактично міст перебуває в аварійному стані.