4 червня, 07:23
Понад 1000 загарбників, танки, артсистеми й інша техніка: втрати ворога на 4 червня
Основні тези
- За минулу добу російська армія втратила 1020 військових, а загальні втрати серед особового складу ворожого війська з початку повномасштабного вторгнення складають близько 991820 осіб.
- Загарбники також втратили 3 танки, 7 бойових броньованих машин та 88 артилерійських систем.
ЗСУ продовжують завдавати ворогу втрат на полі бою. Так, за минулу добу втрати російської армії в особовому складі склали 1020 загарбників.
Військо країни-агресорки також втрачає шаленими темпами і техніку. Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
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Актуальна статистика втрат ворога
Від початку повномасштабного вторгнення втрати противника орієнтовно складають:
- Особового складу – близько 991820 (+1020) осіб,
- танків – 10884 (+3);
- бойових броньованих машин – 22678 (+7);
- артилерійських систем – 28711 (+88);
- РСЗВ – 1402 (+0);
- засобів ППО – 1176 (+0;
- літаків – 413 (+0);
- гелікоптерів – 336 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 38924 (+176);
- крилатих ракет – 3271 (+0);
- кораблів/катерів – 28 (+0);
- підводних човнів – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 50730 (+123);
- спеціальної техніки – 3907 (+2).
Втрати ворога на 4 червня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ
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