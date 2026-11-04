Ліквідовано ще 2 180 окупантів та багато техніки: втрати Росії на 4 листопада

Втрати Росії у живій силі та техніці на фронті в Україні продовжують активно рости. За попередню добу українські військові знищили ще 2 180 окупантів.

Загалом із початку повномасштабного вторгнення чисельність армії країни-терористки скоротилася вже приблизно на 1 597 010 осіб. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Які втрати Росії

З початку повномасштабного вторгнення станом на 4 листопада 2026 року Росія втратила:

особового складу – близько 1 597 010 (+2 180) осіб;

танків – 12 453 (+1);

бойових броньованих машин – 25 640 (+7);

артилерійських систем – 51 879 (+39);

РСЗВ – 2 252 (+0);

засобів ППО – 1 733 (+2);

літаків – 452 (+0);

гелікоптерів – 356 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 595 058 (+1 104);

наземних робототехнічних комплексів – 3 072 (+5);

кораблів / катерів – 35 (+0);

підводних човнів – 2 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 169 881 (+408);

спеціальної техніки – 4 871 (+4);

крилатих ракет – 5 192 (+52).

Втрати Росії у війні / Генштаб ЗСУ

До слова, Зеленський заявив про відсутність переваги Росії на фронті. Російська армія у жовтні 2026 року втратила 54,4 тисячі військових убитими та важкопораненими.