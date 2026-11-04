4 листопада, 06:51
Ліквідовано ще 2 180 окупантів та багато техніки: втрати Росії на 4 листопада
Втрати Росії у живій силі та техніці на фронті в Україні продовжують активно рости. За попередню добу українські військові знищили ще 2 180 окупантів.
Загалом із початку повномасштабного вторгнення чисельність армії країни-терористки скоротилася вже приблизно на 1 597 010 осіб. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Які втрати Росії
З початку повномасштабного вторгнення станом на 4 листопада 2026 року Росія втратила:
- особового складу – близько 1 597 010 (+2 180) осіб;
- танків – 12 453 (+1);
- бойових броньованих машин – 25 640 (+7);
- артилерійських систем – 51 879 (+39);
- РСЗВ – 2 252 (+0);
- засобів ППО – 1 733 (+2);
- літаків – 452 (+0);
- гелікоптерів – 356 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 595 058 (+1 104);
- наземних робототехнічних комплексів – 3 072 (+5);
- кораблів / катерів – 35 (+0);
- підводних човнів – 2 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 169 881 (+408);
- спеціальної техніки – 4 871 (+4);
- крилатих ракет – 5 192 (+52).
Втрати Росії у війні / Генштаб ЗСУ
До слова, Зеленський заявив про відсутність переваги Росії на фронті. Російська армія у жовтні 2026 року втратила 54,4 тисячі військових убитими та важкопораненими.