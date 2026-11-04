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24 Канал Новини України втрати Росії на 4 листопада
4 листопада, 06:51
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Ліквідовано ще 2 180 окупантів та багато техніки: втрати Росії на 4 листопада

Софія Рожик

Втрати Росії у живій силі та техніці на фронті в Україні продовжують активно рости. За попередню добу українські військові знищили ще 2 180 окупантів.

Загалом із початку повномасштабного вторгнення чисельність армії країни-терористки скоротилася вже приблизно на 1 597 010 осіб. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Які втрати Росії

З початку повномасштабного вторгнення станом на 4 листопада 2026 року Росія втратила:

  • особового складу – близько 1 597 010 (+2 180) осіб;
  • танків – 12 453 (+1);
  • бойових броньованих машин – 25 640 (+7);
  • артилерійських систем – 51 879 (+39);
  • РСЗВ – 2 252 (+0);
  • засобів ППО – 1 733 (+2);
  • літаків – 452 (+0);
  • гелікоптерів – 356 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 595 058 (+1 104);
  • наземних робототехнічних комплексів – 3 072 (+5);
  • кораблів / катерів – 35 (+0);
  • підводних човнів – 2 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 169 881 (+408);
  • спеціальної техніки – 4 871 (+4);
  • крилатих ракет – 5 192 (+52).

Втрати Росії у війні / Генштаб ЗСУ

До слова, Зеленський заявив про відсутність переваги Росії на фронті. Російська армія у жовтні 2026 року втратила 54,4 тисячі військових убитими та важкопораненими.

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