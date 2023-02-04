ЗСУ відправили до Кобзона сотні окупантів: колосальні втрати Росії станом на 4 лютого
4 лютого 2023, 08:28Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
У Генштабі ЗСУ оновили дані щодо орієнтовних втрат Росії у війні проти України. Так, тільки протягом минулої доби наші воїни знищили ще 720 окупантів.
Всього від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні вже знищено 130 590 окупантів. Слід зазначити, що ці дані не містять інформацію щодо поранених росіян.
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Втрати Росії в техніці станом на 4 лютого
- танків – 3 218;
- бойових броньованих машин – 6 394;
- артилерійських систем – 2 220;
- РСЗВ – 460;
- засобів ППО – 225;
- літаків – 294;
- гелікоптерів – 284;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1 956;
- крилатих ракет – 796;
- кораблів та катерів – 18;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5 081;
- спеціальної техніки – 203.
Що відбувається на фронті
- Російські окупанти намагалися наступати відразу на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Загарбники зазнають колосальних втрат.
- Українські захисники відбили низку атак російських окупантів. Зокрема, у районах населених пунктів Греківка, Невське, Кремінна і Діброва Луганської області та Верхньокам'янське, Красна Гора, Парасковіївка, Бахмут і Іванівське Донецької області.
- Загарбники продовжують відкривати вогонь на різних напрямках. Ворог завдає терористичних ударів по цивільній інфраструктурі.