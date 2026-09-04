Скільки російських військових загинуло: втрати Росії на 4 вересня
За своїм імперські амбіції в Україні Росія продожує платити велику ціну. Агресія проти нашої країни повертається до ворога у вигляді великих втрат на фронті, палаючих НПЗ і економічної кризи.
Місячні втрати Росії на фронті становлять щонайменше 36 тисяч.
Скільки російських окупантів ліквідовано за добу?
За даними Генштабу, з початку повномасштабного вторгнення станом на 4 вересня 2026 рік Росія втратила:
Втрати ворога на 4 вересня 2026 рік / Фото Генштаб
Тим часом російська нафтова галузь відчуває дедалі більші наслідки війни проти України.
Уряд Росії уже закладає скорочення видобутку нафти у свої бюджетні прогнози. Згідно з урядовим прогнозом, у 2026 – 2029 роках видобуток знизять на 16 – 20 мільйонів тонн порівняно з травневими оцінками.
У 2026 році він може становити лише 494,2 мільйонів тонн – це буде найнижчий показник із 2009 року.
Російська влада пояснює проблеми тимчасовими факторами та ремонтом нафтопереробних заводів.
Водночас російські НПЗ продовжують втрачати потужності через українські удари. Зокрема, у серпні повністю зупинився Киришський НПЗ у Ленінградській області.
На цьому тлі Росія також визнає труднощі, з якими стикається ОПЕК+. У липні на країни альянсу припадало близько 40% світового видобутку нафти, тоді як до загострення ситуації на Близькому Сході цей показник перевищував 48%.