Ще майже 500 бійців, десятки артустановок і одне судно: шалені втрати ворога на 4 вересня

4 вересня 2023, 07:46

Джерело:

Генштаб ЗСУ

Росія продовжує зазнавати колосальних втрат у війні, розв'язаній проти України. За минулу добу наші захисники ліквідували 460 окупантів.

Якщо ж говорити про втрати ворога від початку повномасштабного вторгнення, то вони вражають ще більше. З 24 лютого 2022 року на той світ відправили 265 120 бійців так званої "другої армії світу". Звернімо увагу, що реальні цифри можуть бути більшими, адже складно підрахувати усіх ліквідованих загарбників у зонах ведення активних бойових дій. 

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Втрати ворога у техніці

Зауважимо, що від початку повномасштабного вторгнення ворог зазнав не лише колосальних втрат у живій силі. В окупантів також стало значно менше техніки. На брухт перетворили тисячі танків, бойових броньованих машин, а також артилерійських систем. Також знищили кілька сотень літаків і гелікоптерів. Найдорожчою втратою окупантів став крейсер "Москва", який продовжує лежати на дні Чорного моря.

  • танків – 4 480;
  • бойових броньованих машин – 8 663;
  • артилерійських систем – 5 611;
  • РСЗВ – 741;
  • засоби ППО – 503;
  • літаків – 315;
  • гелікоптерів – 316;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 4 481;
  • крилаті ракети – 1 447;
  • кораблі /катери – 19;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 8 149;
  • спеціальна техніка – 847.


Актуальні втрати ворога станом на 4 вересня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Зауважимо, що у ранковому зведенні Генштабу зазначили, що за минулу добу авіація сил оборони завдала 9 ударів по районах скупчення живої сили, озброєння та техніки ворога. Ще 5 припали на зенітно-ракетні комплекси окупантів.

Також результативно виконували свою роботу підрозділи ракетних і артилерійських військ. Вони уразили 10 артилерійських засобів на вогневих позиціях, а також 1 зенітно-ракетний комплекс загарбників.

Автор: Назарій Лазур