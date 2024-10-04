"Мінус" 1230 окупантів та 59 артилерійських систем: втрати Росії станом на 4 жовтня
4 жовтня 2024, 07:34Читать новость на русском
Сили оборони ліквідували ще 1230 окупантів. Також росіяни втратили 288 одиниць техніки та озброєння.
Зокрема, ЗСУ знищили 59 артилерійських систем та 31 бойову броньовану машину. Про це повідомляє Генштаб.
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Втрати Росії
Загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного вторгнення орієнтовно складають:
- особового складу – близько 657940 (+1230) осіб,
- танків – 8908 (+15),
- бойових броньованих машин – 17627 (+31),
- артилерійських систем – 18965 (+59),
- РСЗВ – 1212 (+8),
- засоби ППО – 965 (+1),
- літаків – 368 (+0),
- гелікоптерів – 328 (+0),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 16494 (+101),
- крилаті ракети – 2613 (+0),
- кораблі /катери – 28 (+0),
- підводні човни – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 25820 (+70),
- спеціальна техніка – 3333 (+3).
Втрати Росії станом на 4 жовтня / Інфографіка Генштабу