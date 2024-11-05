Понад 1200 окупантів та десятки одиниць техніки: втрати ворога 5 листопада

5 листопада 2024, 07:43
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Автор: Ярослав Погончук

Росія продовжує зазнавати колосальних втрат у війні проти України. Лише за минулу добу країна-агресорка втратила 1 260 своїх бійців.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на звіт Генштабу ЗСУ. Водночас загальні втрати Росії перевищують 700 тисяч осіб.

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Які втрати у Росії 5 листопада

Від 24 лютого 2024 року Росія втратила:

  • особового складу – близько 701 650 (+1 260) осіб,
  • танків – 9 208 (+15),
  • бойових броньованих машин – 18 581 (+43),
  • артилерійських систем – 20 150 (+29),
  • РСЗВ – 1 245 (+0),
  • засобів ППО – 996 (+2),
  • літаків – 369 (+0),
  • гелікоптерів – 329 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 18 309 (+29),
  • крилатих ракет – 2 631 (+2),
  • кораблів/катерів – 28 (+0),
  • підводних човнів – 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 28 278 (+41),
  • спеціальної техніки – 3 587 (+0).

Втрати росіян 5 листопада 2024 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ