Понад 131 тисяча ліквідованих окупантів: вражаючі втрати Росії станом на 5 лютого
Втрати російської армії на полі бою в Україні щодня лише зростають. Станом на 5 лютого ЗСУ вже ліквідували 131 290 загарбників.
Тільки за минулу добу знешкодили щонайменше 700 окупантів. Детальніше про втрати ворога – розповідає 24 Канал.
Читайте також Випереджають усі графіки: воїни ЗСУ швидко освоюють західну техніку
Втрати Росії в техніці станом на 5 лютого
- Танків – 3 220;
- бойових броньованих машин – 6 405;
- артилерійських систем – 2 226;
- РСЗВ – 460;
- засобів ППО – 227;
- літаків – 294;
- гелікоптерів – 284;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1 958;
- крилатих ракет – 796 кораблів та катерів – 18;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5 091;
- спеціальної техніки – 203.
Актуальні втрати ворога станом на 5 лютого / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Зверніть увагу Точка рівноваги: як далекобійні ракети забезпечать контрнаступ ЗСУ
Яка ситуація зараз на фронті
Мобілізовані російські військові відмовляються брати участь у бойових діях. За інформацією Генштабу, 600 окупантів поїхали назад у Росію станом на 3 лютого.
Воно й не дивно – загарбники просто не хочуть помирати. Вони прекрасно розуміють, що тут їх обов'язково знайдуть і покарають воїни ЗСУ.
Українська авіація протягом минулої доби завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також 2 удари по зенітно-ракетних комплексах. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за минулу добу уразили пункт управління, 3 райони зосередження живої сили противника, зенітно-ракетний комплекс та склад пально-мастильних матеріалів,
– зазначили у Генштабі.
Тим часом в окупованій Горлівці Донецької області усі медзаклади переповнені пораненими. Росіяни змушені облаштовувати дитячі садочки, школи та складські приміщення під польові шпиталі.
Також відомо, що до одного з таких шпиталів у Світлодарську привезли медичний персонал аж із Якутії. Схоже, лікарі у ворога, як і медзаклади, в дефіциті.
Російська армія продовжує обстрілювати населені пункти, як межують із лінією зіткнення. Основний свій потенціал загарбники зосередили на таких напрямках:
- Куп’янський,
- Лиманський,
- Бахмутський,
- Авдіївський,
- Новопавлівський.
Попри це, з інших напрямків противник теж не відступає. Окупанти роблять усе, щоб втримати захоплені ними рубежі.