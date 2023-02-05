Понад 131 тисяча ліквідованих окупантів: вражаючі втрати Росії станом на 5 лютого

Втрати російської армії на полі бою в Україні щодня лише зростають. Станом на 5 лютого ЗСУ вже ліквідували 131 290 загарбників.

Тільки за минулу добу знешкодили щонайменше 700 окупантів. Детальніше про втрати ворога – розповідає 24 Канал.

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Втрати Росії в техніці станом на 5 лютого

Танків – 3 220;

бойових броньованих машин – 6 405;

артилерійських систем – 2 226;

РСЗВ – 460;

засобів ППО – 227;

літаків – 294;

гелікоптерів – 284;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1 958;

крилатих ракет – 796 кораблів та катерів – 18;

автомобільної техніки та автоцистерн – 5 091;

спеціальної техніки – 203.



Актуальні втрати ворога станом на 5 лютого / Інфографіка Генштабу ЗСУ

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Яка ситуація зараз на фронті

Мобілізовані російські військові відмовляються брати участь у бойових діях. За інформацією Генштабу, 600 окупантів поїхали назад у Росію станом на 3 лютого.

Воно й не дивно – загарбники просто не хочуть помирати. Вони прекрасно розуміють, що тут їх обов'язково знайдуть і покарають воїни ЗСУ.

Українська авіація протягом минулої доби завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також 2 удари по зенітно-ракетних комплексах. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за минулу добу уразили пункт управління, 3 райони зосередження живої сили противника, зенітно-ракетний комплекс та склад пально-мастильних матеріалів,

– зазначили у Генштабі.

Тим часом в окупованій Горлівці Донецької області усі медзаклади переповнені пораненими. Росіяни змушені облаштовувати дитячі садочки, школи та складські приміщення під польові шпиталі.

Також відомо, що до одного з таких шпиталів у Світлодарську привезли медичний персонал аж із Якутії. Схоже, лікарі у ворога, як і медзаклади, в дефіциті.

Російська армія продовжує обстрілювати населені пункти, як межують із лінією зіткнення. Основний свій потенціал загарбники зосередили на таких напрямках:

Куп’янський,

Лиманський,

Бахмутський,

Авдіївський,

Новопавлівський.

Попри це, з інших напрямків противник теж не відступає. Окупанти роблять усе, щоб втримати захоплені ними рубежі.