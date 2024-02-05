"Мінус" понад 800 окупантів та десятки одиниць техніки: втрати ворога на 5 лютого

Українські захисники продовжують завдавати суттєвих втрат ворогу. Так, лише протягом минулої доби Сили оборони ліквідували 810 окупантів.

Від початку повномасштабного вторгнення ЗСУ вже ліквідували 389 560 особового складу так званої "другої армії світу". Варто зазначити, що ці дані є неточними, адже підрахувати кількість втрат ворога в умовах активних бойових дій дуже складно.

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Актуальна статистика втрат

Так, від 24 лютого 2022 року російська армія втратила:

особового складу – близько 389 560 (+810) осіб,

танків – 6 348 (+5),

бойових броньованих машин – 11 822 (+4),

артилерійських систем – 9 349 (+18),

РСЗВ – 979 (+0),

засоби ППО – 664 (+1),

літаків – 332 (+0),

гелікоптерів – 324 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 7 173 (+0),

крилаті ракети – 1 848 (+0),

кораблі /катери – 24 (+0),

підводні човни – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 12 412 (+19),

спеціальна техніка – 1 486 (+7).



Втрати ворога на 5 лютого 2024 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Окрім того, протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 5 районах зосередження особового складу противника.

Яка ситуація на фронті