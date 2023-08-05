"Мінус" понад 600 окупантів та десятки одиниць техніки: колосальні втрати ворога на 5 серпня

Так звана "друга армія світу" продовжує зазнавати шалених втрат. Лише за минулу добу російські війська втратили 620 окупантів.

Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога сягнули вже 249 110 особового складу. Варто наголосити, що ця статистика є приблизною, адже в умовах активних бойових дій підрахувати точну кількість російських втрат дуже складно.

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Які актуальні втрати окупантів

За 17 місяців повномасштабної війни ворог втратив:

особового складу – близько 249110 (+620) осіб ліквідовано;

танків – 4232 (+4);

бойових броньованих машин – 8251 (+2);

артилерійських систем – 4943 (+32);

РСЗВ – 704 (+0);

засоби ППО – 466 (+0);

літаків – 315 (+0);

гелікоптерів – 311 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 4116 (+12);

крилаті ракети – 1347 (+0);

кораблі /катери – 18 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 7422 (+30);

спеціальна техніка – 730 (+6).



Актуальні втрати ворога станом на 5 серпня 2023 / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Яка ситуація на фронті