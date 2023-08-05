"Мінус" понад 600 окупантів та десятки одиниць техніки: колосальні втрати ворога на 5 серпня
5 серпня 2023, 07:48Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Так звана "друга армія світу" продовжує зазнавати шалених втрат. Лише за минулу добу російські війська втратили 620 окупантів.
Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога сягнули вже 249 110 особового складу. Варто наголосити, що ця статистика є приблизною, адже в умовах активних бойових дій підрахувати точну кількість російських втрат дуже складно.
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Які актуальні втрати окупантів
За 17 місяців повномасштабної війни ворог втратив:
- особового складу – близько 249110 (+620) осіб ліквідовано;
- танків – 4232 (+4);
- бойових броньованих машин – 8251 (+2);
- артилерійських систем – 4943 (+32);
- РСЗВ – 704 (+0);
- засоби ППО – 466 (+0);
- літаків – 315 (+0);
- гелікоптерів – 311 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 4116 (+12);
- крилаті ракети – 1347 (+0);
- кораблі /катери – 18 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 7422 (+30);
- спеціальна техніка – 730 (+6).
Актуальні втрати ворога станом на 5 серпня 2023 / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Яка ситуація на фронті
- Ворог не полишає спроб наступати на різних напрямках на Сході, лише протягом минулої доби відбулося 36 бойових зіткнень. Зокрема біля Бахмута Сили оборони стримують противника в районах Кліщіївки та Курдюмівки.
- Запеклі бої тривають в районі Авдіївки та Мар'їнки. ЗСУ на цих ділянках фронту також дають відсіч ворогові й стримують спроби росіян наступати.
- На Півдні ворог й далі намагається відновити втрачені позиції. Протягом доби окупанти намагалися відновити втрачене положення в районі Благодатного, проте успіху не мали.
- Крім того, на тимчасово окупованих територіях росіяни продовжують використовувати освітні заклади, аби розмістити там живу силу. До прикладу, у населеному пункті Михайлівка Запорізької області на території загальноосвітньої школи зафіксовано заселення близько 100 російських військовослужбовців.