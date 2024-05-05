"Мінус" літак, 860 окупантів та десятки одиниць техніки: втрати ворога на 5 травня

Українські захисники продовжують завдавати колосальних втрат ворогу. Лише протягом минулої доби ЗСУ ліквідували 860 окупантів.

Загалом, Сили оборони вже ліквідували понад 470 тисяч окупантів. Ця кількість щодня збільшується, однак ворог не полишає своїх загарбницьких планів, втрачаючи особовий склад і техніку.

До теми В ISW розповіли, скільки зараз окупантів воює в Україні

Актуальна статистика втрат

Від початку повномасштабного вторгнення втрати російської армії сягають:

особового складу – близько 474 260 (+860) осіб,

танків – 7 375 (+9),

бойових броньованих машин – 14 179 (+18),

артилерійських систем – 12 212 (+21),

РСЗВ – 1057 (+1),

засоби ППО – 790 (+2),

літаків – 349 (+1),

гелікоптерів – 325 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 9 636 (+25),

крилаті ракети – 2147 (+1),

кораблі /катери – 26 (+0),

підводні човни – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 16418 (+37),

спеціальна техніка – 2002 (+4).



Втрати ворога на 5 травня 2024 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

У Генштабі ЗСУ наголосили, що у зв'язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних, виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат противника – ББМ, артилерійських систем, РСЗВ, крилатих ракет, автомобільної техніки та спеціальної техніки. Загальна цифра скоригована, а втрати за добу подаються у звичайному режимі.

Протягом доби Сили оборони також завдали ударів по 8 районах зосередження особового складу, 4 пунктах управління, 3 зенітно-ракетних комплексах, 1 складу боєприпасів противника, 1 радіолокаційній станції та ще по 1 важливому об'єкту противника.

У Франції озвучили втрати Росії

Глава МЗС Франції Стефан Сежурне заявив, що Росія вже втратила у війні близько 500 тисяч своїх військових. Серед яких 150 тисяч – вбиті. Сежурне наголосив, що такі втрати є справжнім військовим провалом.

"Військовий провал Росії вже на обличчя. За нашими оцінками, військові втрати Росії становлять 500 тисяч осіб, з яких 150 тисяч вбито. І все це навіщо? Якщо коротко – нізащо", – заявив представник МЗС Франції.