Понад 1200 загарбників, танки, артсистеми й інша техніка: втрати ворога 5 жовтня
5 жовтня 2024, 07:49Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Збройні Сили України дають відсіч російській армії, завдаючи їй чималих втрат як в особовому складі, так і в техніці. Лише минулу добу Сили оборони ліквідували 1280 окупантів.
З початку повномасштабного вторгнення військо противника втратило значну кількість одиниць різного роду техніки та зброї. У Генштабі ЗСУ поділилися, які загальні бойові втрати ворога.
Дивіться також ППО росіян "осліплено": український дрон-камікадзе знищив РЛС комплексу С-400 окупантів
Актуальна статистика втрат
Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога сягають:
- особового складу – близько 659220 (+1280) осіб,
- танків – 8916 (+8);
- бойових броньованих машин – 17658 (+31);
- артилерійських систем – 19037 (+72);
- РСЗВ – 1216 (+4);
- засобів ППО – 970 (+5);
- літаків – 368 (+0);
- гелікоптерів – 328 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 16529 (+35);
- крилатих ракет – 2613 (+0);
- кораблів/катерів – 28 (+0);
- підводних човнів – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 25905 (+85);
- спеціальної техніки – 3344 (+11).
Втрати ворога на 5 жовтня 2024 / Інфографіка Генштабу ЗСУ