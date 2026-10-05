5 жовтня, 06:38
Мінус понад 2000 окупантів: втрати Росії на 5 жовтня
Росія продовжує зазнавати величезних втрат на полі бою. За минулу добу ЗСУ ліквідували ще 2020 військовослужбовців країни-агресорки.
Також українські оборонці знищили чимало техніки росіян. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.
Які втрати Росії?
З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила:
- особового складу – близько 1 542 720 (+2 020) осіб;
- танків – 12 393 (+2);
- бойових броньованих машин – 25 487 (+4);
- артилерійських систем – 50 733 (+47);
- РСЗВ – 2 182 (+3);
- засобів ППО – 1 688 (+2);
- літаків – 443 (+0);
- гелікоптерів – 356 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 548 095 (+1 855);
- наземних робототехнічних комплексів – 2 859 (+22);
- кораблів/катерів – 35 (+0);
- підводних човнів – 2 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 157 985 (+727);
- спеціальної техніки – 4 793 (+5);
- крилатих ракет – 5 126 (+0).
Нагадаємо, що 29 вересня, в Амурській області Росії розбився стратегічний бомбардувальник Ту-95МС. На борту літака перебували двоє підполковників та двоє майорів російської армії. Щонайменше троє із загиблих військових були безпосередньо причетні до організації ракетних ударів по українських містах.