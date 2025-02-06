6 лютого, 07:08
Ще 1240 окупантів та понад 300 одиниць озброєння: втрати Росії станом на 6 лютого
Основні тези
- За останню добу було ліквідовано 1 240 окупантів, загалом втрати особового складу армії Росії складають близько 845 310 осіб.
- Росія знову втратила значну кількість військової техніки, зокрема, танки, ББМ, артилерійські системи, автомобільну техніку тощо.
Російська армія продовжує втрачати на війні проти України свою живу силу та військову техніку. За останню добу було ліквідовано 1 240 окупантів.
Загалом вороже військо уже зменшилося на понад 845 тисяч солдатів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Дивіться також Один загиблий до двох поранених: Зеленський озвучив втрати Росії на війні
Втрати Росії станом на 6 лютого
З 24 лютого 2022 року по 6 лютого 2025 року армія Росії втратила:
- особового складу – близько 845 310 (+1240) осіб,
- танків – 9 965 (+18),
- бойових броньованих машин – 20 737 (+16),
- артилерійських систем – 22 753 (+46),
- РСЗВ – 1 271 (+2),
- засобів ППО – 1 055 (+2),
- літаків – 369 (+0),
- гелікоптерів – 331 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 24 185 (+83),
- крилатих ракет – 3 054 (+0),
- кораблів/катерів – 28 (+0),
- підводних човнів – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 36 211 (+133),
- спеціальної техніки – 3 737 (+2).
Втрати Росії у війні / Інфографіка Генштабу ЗСУ