Понад 1000 окупантів та 100 одиниць техніки: колосальні втрати ворога на 6 лютого

Сили оборони продовжують нищити ворога та завдавати йому суттєвих втрат. Так, протягом минулої доби ЗСУ ліквідували 1020 окупантів.

Від початку повномасштабного вторгнення російська армія вже втратила 390 580 особового складу. Варто зазначити, що ця кількість є неточною, адже підрахувати ліквідованих окупантів в умовах активних бойових дій дуже складно.

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Актуальна статистика втрат

Російська армія від 24 лютого 2022 року вже втратила:

особового складу – близько 390 580 (+1020) осіб;

танків – 6 365 (+17);

бойових броньованих машин – 11 857 (+35);

артилерійських систем – 9367 (+18);

РСЗВ – 979 (+0);

засобів ППО – 665 (+1);

літаків – 332 (+0);

гелікоптерів – 324 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 7173 (+0);

крилатих ракет – 1848 (+0);

кораблів /катерів – 24 (+0);

підводних човнів – 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 12 453 (+41);

спеціальної техніки – 1 496 (+10).



Втрати ворога на 6 лютого 2024 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Протягом минулої доби підрозділи ракетних військ також завдали ударів по 1 району зосередження особового складу, 2 пунктах управління та 3 складах боєприпасів противника.

Окупанти посилили атаки на кількох напрямках