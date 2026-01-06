Ворог не шкодує людей і техніку: втрати росіян на 6 січня

Російська армія атакує Сили оборони на різних напрямках, але й сама має колосальні втрати. Кількість загиблих окупантів давно зросла за один мільйон.

За добу на фронті знешкоджені 940 росіян. Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Які втрати росіян на 6 січня?

Від початку повномасштабного вторгнення втрати противника орієнтовно складають:

Особового складу – близько 1 213 460 (+940) осіб;

танків – 11 512 (+5);

бойових броньованих машин – 23 863 (+6);

артилерійських систем – 35 831 (+46);

РСЗВ – 1 593 (+1);

засобів ППО – 1 269 (+1);

літаків – 432 (+0);

гелікоптерів – 347 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 101 433 (+879);

крилатих ракет – 4 137 (+0);

кораблів/катерів – 28 (+0);

підводних човнів – 2 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 73 102 (+157);

спеціальної техніки – 4 036 (+0).



Скільки солдатів і техніки втратила Росія / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Які втрати мали росіяни останнім часом?