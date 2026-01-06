Укр Рус
Ворог не шкодує людей і техніку: втрати росіян на 6 січня
6 січня, 06:57
2

Ворог не шкодує людей і техніку: втрати росіян на 6 січня

Дар'я Смородська
Основні тези
  • Втрати російського особового складу з початку вторгнення складають близько 1 213 460 осіб.
  • За добу знищено 940 російських військових, 5 танків і 6 бойових броньованих машин.

Російська армія атакує Сили оборони на різних напрямках, але й сама має колосальні втрати. Кількість загиблих окупантів давно зросла за один мільйон.

За добу на фронті знешкоджені 940 росіян. Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Які втрати росіян на 6 січня?

Від початку повномасштабного вторгнення втрати противника орієнтовно складають:

  • Особового складу – близько 1 213 460 (+940) осіб;
  • танків – 11 512 (+5);
  • бойових броньованих машин – 23 863 (+6);
  • артилерійських систем – 35 831 (+46);
  • РСЗВ – 1 593 (+1);
  • засобів ППО – 1 269 (+1);
  • літаків – 432 (+0);
  • гелікоптерів – 347 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 101 433 (+879);
  • крилатих ракет – 4 137 (+0);
  • кораблів/катерів – 28 (+0);
  • підводних човнів – 2 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 73 102 (+157);
  • спеціальної техніки – 4 036 (+0).


Скільки солдатів і техніки втратила Росія / Інфографіка Генштабу ЗСУ

